За минуты до смерти: влюбленные сняли видео перед авиакатастрофой в Эфиопии

Кате и Саше Поляковым было по 28 лет. Вместе учились в институте, последние несколько лет жили в Москве, работали в банке. Влюбленные обожали путешествовать, у них было море планов на жизнь.

"Ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы рисуем мы себе сами", — написала Екатерина в своем Instagram за несколько часов до трагедии.

На кадрах последнего видео Катя и Саша — счастливые и вдохновленные. "Наконец-то добрались до лета".

Еще один погибший россиянин — 33-летний Сергей Вяликов, профессиональный тандем-инструктор. Злая ирония судьбы.

Всего на борту разбившегося Boeing-737 было 157 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Выживших нет.