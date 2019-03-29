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Рекордный сумаляк в Ташкенте: 50 поваров и семь тонн угощения — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В столице Узбекистана приготовили огромный казан сумаляка — по оценкам поваров вес главного блюда Навруза составит не менее 7 тонн.

Над приготовлением этого блюда. требующего очень много усилий и времени, потребовалось не менее 50 опытных поваров, которые несмотря на проливной дождь и относительно холодную для Узбекистана погоду весь день несли вахту у огромного семитонного казана, специально изготовленного для этой благотворительной гастрономической акции.

Посуда для рекордного сумаляка диаметром 4,2 метра и глубиной в один метр вмещает 8 000 литров жидкости. Для приготовления мега-сумаляка потребовалось 7 тонн муки, 2,4 тонны пшеницы, 300 литров растительного масла и около 3 тысяч литров воды.

В Central Park готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Угощение на весь Ташкент: кому достанется рекордный сумаляк
Акция носит благотворительный характер - получившееся угощение раздадут в субботу по детским домам милосердия.

Это уже не первый гастрономический рекорд. В 2017-м в Узбекистане приготовили рекордный плов весом более 7 тонн, который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Как готовили самый рекордный сумаляк, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.  

Теги:
Рекорды, сумаляк, Ташкент, Узбекистан



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Рекордный сумаляк в Ташкенте: 50 поваров и семь тонн угощения — видео
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