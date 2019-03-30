Грузите сумаляк бочками: кому досталось 8 тонн угощения — видео

В столице Узбекистана приготовили огромный казан сумаляка — по оценкам поваров вес главного блюда Навруза должен был составить не менее 7 тонн, но после процедуры взвешивания выяснилось, что угощения получилось намного больше запланированного.

Над приготовлением этого блюда. требующего очень много усилий и времени, трудились не менее 50 опытных поваров, которые несмотря на проливной дождь и относительно холодную для Узбекистана погоду весь день несли вахту у огромного семитонного казана, специально изготовленного для этой благотворительной гастрономической акции "Mega sumalak".

Посуда для рекордного сумаляка диаметром 4,2 метра и глубиной в один метр имеет объем 8 000 литров. Для приготовления мега-сумаляка потребовалось 7 тонн муки, 2,4 тонны пшеницы, 300 литров растительного масла и около 3 тысяч литров воды. Ну и конечно же несколько часов непростой работы.

Огромное блюдо, разумеется, довольно долго остывало, поэтому сразу приступить к процедуре взвешивания и раздачи не представлялось возможным. Когда же организаторы ночью пригнали автокран для взвешивания получившегося сумаляка, то были приятно удивлены: вместо ожидаемых 7 тонн угощения получилось около 8 100 килограммов. Для Книги рекордов Гиннеса этот результат фиксировать не стали, посчитав проведенную акцию своего рода репетицией перед взятием очередной планки.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Угощение на весь Ташкент: кому достанется рекордный сумаляк

Мероприятие, организованное Ассоциацией поваров Узбекистана и комитетом по развитию туризма, изначально носило благотворительный характер — часть получившегося угощения отправили в детские дома милосердия, расфасовав по бочкам и пластиковым контейнерам. Еще несколько тысяч небольших баночек раздавали наутро в Cenral Park всем желающим, поднимая настроение в этот субботний и наконец-то солнечный день.

Это уже не первый гастрономический рекорд. В 2017-м в Узбекистане приготовили рекордный плов весом более 7 тонн, который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Как готовили рекордный сумаляк и после угощали им ташкентцев и гостей города, смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан Рамиза Бахтиярова.