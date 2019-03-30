Целительная сила музыки, или Как преподаватель изменил жизнь подростка

Алексей Бороздин преподает музыку уже много лет. Но всегда хотел не только учить, но и помогать детям выздороветь. Смотрите на видео, как у него это получилось.

Около двадцати ребят, как говорит учитель, за эти годы благодаря его занятиям смогли начать лучше слышать и говорить. Среди них и четырнадцатилетний Федя Никипелов, у которого после уроков Алексея Ивановича, как он признается, просто "изменилась жизнь".

Мальчик потерял слух в 9 месяцев, заболев менингитом с серьезными осложнениями. Родители Феди обращались к врачам, но серьезных улучшений не было. А потом им посоветовали обратиться к Алексею Ивановичу.

Сначала Федя не хотел ходить на занятия. Мальчик сильно стеснялся и даже прятался от учителя.

Педагог же настаивал: "Я его прошу на мои уроки две недели походить, если он остается - он остается". Результат – ребенок начал говорить и даже петь.