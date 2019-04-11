Ирина Шейк и Брэдли Купер сорвали съемку реалити-шоу - видео

Звездное семейство Брэдли Купера и Ирины Шейк с дочерью и собаками испортило кадр во время съемок реалити-шоу - смотрите видео!

Жизнь в Калифорнии прекрасна не только тем, что там всегда отличная погода, океан и пляжи.

Жить в Калифорнии - значит видеть каждый день звезд и селебрити, которые покупают рядом с тобой кофе, обедают в ресторанах, стоят в пробках и гуляют по улицам.

Именно так и произошло с участниками одного реалити-шоу: звездное семейство Брэдли Купера и Ирины Шейк с дочерью и собаками испортило им кадр.

Участники ТВ-проекта "Экс на пляже" Джей Старретт и Кори Брукс снимали промо на одном из белоснежных пляжей Санта-Моники. В тот самый момент, когда парни сосредоточенно отрабатывали боксерские приемы на камеру, в кадре внезапно появился Брэдли Купер с двумя большими собаками на поводке.

В итоге съемка остановилась: участники шоу и оператор терпеливо дождались момента, когда семейство наконец-то покинет съемочную площадку.

"Когда Брэдли Купер мешает вам боксировать, и вы невольно становитесь участниками нового фильма с его участием! Ладно, только половина из этого правда, но было довольно круто", - написал оператор в подписи к своему посту в Instagram.

В общем, видео моментально разлетелось по Сети и стало вирусным.