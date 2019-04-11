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Обнародованы кадры ареста Джулиана Ассанжа

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Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали на территории Посольства Эквадора в Лондоне.

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
REUTERS / Peter Nicholls
Джулиана Ассанжа задержали на территории Посольства Эквадора в Лондоне

В 2010 году основатель портала WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, однако вскоре был обвинен в совершении преступлений на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. По мнению его защиты, все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер.




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