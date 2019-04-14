Белые рубашки и улыбки на лице: тотальный диктант в Ташкенте - видео

Узбекистан написал "Тотальный диктант".

В этом году акция прошла в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Намангане и Нукусе.

Такого мы не ожидали: Каракалпакстан удивил организаторов "Тотального диктанта" >>

Кстати, главной площадкой в столице Каракалпакстана стал филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, там диктант писали сразу в нескольких аудиториях. В самой большой из них — актовом зале — набралось около ста человек. Диктатором на этой площадке выступил шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.

Главные моменты диктанта в Ташкенте смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Смотрим видео!