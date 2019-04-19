Как Мун Чжэ Ина в Ташкенте встречали - видео

Полное видео со встречи южнокорейского президента в аэропорту Ташкента.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева.

В международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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Сегодня Мун Чжэ Ин в сопровождении Арипова посетит Университет Инха в Ташкенте, где ему представят проект телемедицины, который планируется реализовать при сотрудничестве двух стран.

Переговоры президентов Узбекистана и Южной Кореи состоятся 19 апреля в резиденции Куксарой. На них обсудят перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и гуманитарной сферах.

Смотрите видео встречи южнокорейского президента.