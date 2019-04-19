13:36 19 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Видео

Как Мун Чжэ Ина в Ташкенте встречали - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Визит президента Республики Корея в Узбекистан (5)
16420

Новости

Все новости
Все новости

Полное видео со встречи южнокорейского президента в аэропорту Ташкента.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева.

В международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Цветы и почести: как южнокорейского лидера встречали в Ташкенте >>

Сегодня Мун Чжэ Ин в сопровождении Арипова посетит Университет Инха в Ташкенте, где ему представят проект телемедицины, который планируется реализовать при сотрудничестве двух стран.

Переговоры президентов Узбекистана и Южной Кореи состоятся 19 апреля в резиденции Куксарой. На них обсудят перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и гуманитарной сферах.

Смотрите видео встречи южнокорейского президента.

 

Тема:
Визит президента Республики Корея в Узбекистан (5)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мун Чже Ин, Мун Чжэ Ин, Президент, президент, Южная Корея, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первая женщина-пилот Афганистана Нилуфар Рахмани
Красотки в военной форме
Встреча с президентом Южной Кореи
Как Мун Чжэ Ина в Ташкенте встречали - видео
Пожар в Нотр-Дам де Пари
Пожар в Нотр-Дам де Пари: что удалось спасти от огня

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054