Избиение журналистки во время беспорядков в Париже - видео

Большой белый стикер на шлеме и повязка на руке с надписью "Пресса" не останавливают французских полицейских.

В Сети появилось видео избиения французской полицией корреспондента РИА Новости. Виктория Иванова работала в центре событий и рассказывала о беспорядках на первомайской демонстрации в Париже.

На видеоролике видно, как полицейский бьет дубинкой журналистку по голове, а затем наносит второй удар, хотя девушка пытается удалиться от места столкновения. У корреспондента обнаружили сотрясение мозга и ушибы средней тяжести. Она уже подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции.

МИД РФ призвал французские власти немедленно расследовать инцидент.

Чуть позже Президент Международной федерации журналистов назвал "жесткой расправой" действия полиции против сотрудницы российского информационного агентства.