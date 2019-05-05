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Избиение журналистки во время беспорядков в Париже - видео

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Facebook / @SCMF67

Большой белый стикер на шлеме и повязка на руке с надписью "Пресса" не останавливают французских полицейских.

В Сети появилось видео избиения французской полицией корреспондента РИА Новости. Виктория Иванова работала в центре событий и рассказывала о беспорядках на первомайской демонстрации в Париже.

На видеоролике видно, как полицейский бьет дубинкой журналистку по голове, а затем наносит второй удар, хотя девушка пытается удалиться от места столкновения. У корреспондента обнаружили сотрясение мозга и ушибы средней тяжести. Она уже подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции.

МИД РФ призвал французские власти немедленно расследовать инцидент.

Чуть позже Президент Международной федерации журналистов назвал "жесткой расправой" действия полиции против сотрудницы российского информационного агентства.

Теги:
Журналист, Массовые беспорядки, беспорядки, Париж, полиция, Насилие, избиение



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