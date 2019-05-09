Цветы, улыбки, песни и слезы на глазах: "Бессмертный полк" в Ташкенте

Утром 9 мая традиционно на Волгоградском кладбище Ташкента - в комплексе "Братские могилы" было многолюдно. Люди возложили цветы к мемориалу и прошлись импровизированным строем с портретами своих предков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Масштабную акцию в городе согласовать не успели, но люди по личной инициативе решили в такой форме почтить память тех, кто не вернулся с передовой или ушел из жизни уже в мирное время.

Ташкентцы пели песни военных лет, многие украдкой утирали слезы. Слезы радости от мирного неба, слезы горечи от далеких, но таких близких утрат. По разным оценкам в импровизированной акции приняли участие несколько тысяч жителей узбекской столицы. Как Ташкент, спасший в годы войны миллионы эвакуированных людей, отмечает 74-ю годовщину победы над фашизмом, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.