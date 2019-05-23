Гаспарян: у Порошенко отнимут все вплоть до зубных коронок

Бывший президент Украины сообщил, что таким образом его политические оппоненты сводят с ним счеты.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Порошенко идет в последний бой

"Человек, который крышевал, и это понимают абсолютно все, гениальную коррупционную схему с так называемым АТО в исполнении господ Свинарчуков, изволил заявить о том, что с ним сводят счеты. Человек, который вопреки всем своим предвыборным обещаниям, бизнес не только не продал, а напротив укрупнил его: увеличил свое благосостояние в 18 раз только за 2018 год по сравнению с предыдущим годом. Человек, который вывел это все в офшорные компании и частично даже продал представителю страны-агрессора. Наивное заблуждение, Петр Алексеевич, никто с вами счеты сводить не будет. У вас просто отнимут все, вплоть до зубных коронок и шаровар с вышиванкой", - прокомментировал ситуацию политический эксперт Армен Гаспарян.

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