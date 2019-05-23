16:10 23 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Видео

Гаспарян: у Порошенко отнимут все вплоть до зубных коронок

Получить короткую ссылку
72 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Sputnik

На Петра Порошенко завели тринадцатое уголовное дело за месяц, среди них: госизмена и злоупотребление властью.

Бывший президент Украины сообщил, что таким образом его политические оппоненты сводят с ним счеты.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Порошенко идет в последний бой

"Человек, который крышевал, и это понимают абсолютно все, гениальную коррупционную схему с так называемым АТО в исполнении господ Свинарчуков, изволил заявить о том, что с ним сводят счеты. Человек, который вопреки всем своим предвыборным обещаниям, бизнес не только не продал, а напротив укрупнил его: увеличил свое благосостояние в 18 раз только за 2018 год по сравнению с предыдущим годом. Человек, который вывел это все в офшорные компании и частично даже продал представителю страны-агрессора. Наивное заблуждение, Петр Алексеевич, никто с вами счеты сводить не будет. У вас просто отнимут все, вплоть до зубных коронок и шаровар с вышиванкой", - прокомментировал ситуацию политический эксперт Армен Гаспарян.

Подробности смотрите в нашем видео.

По теме

Пять отличий между Зеленским и Порошенко
Враги Зеленского умолкли. Они готовятся к реваншу
Слово за народом: Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Теги:
уголовная ответственность, уголовное дело, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Киев, Украина



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Юй Вэнься, Китай, Мисс мира — 2012
Самые красивые девушки мира: на подиуме и в жизни
Гаспарян: На Порошенко завели тринадцатое уголовное дело за месяц
Гаспарян: у Порошенко отнимут все вплоть до зубных коронок
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054