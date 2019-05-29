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Гаспарян о том, какую должность заслужил Михаил Саакашвили

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© Sputnik

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Тот заявил, что вернется в страну 29 мая и добавил, что не имеет политических амбиций.

"Все ждали, что Саакашвили пойдет по спискам партии "Слуга народа" в Верховную раду. Согласимся, это был бы сюжет", — отметил политический эксперт Армен Гаспарян.

Однако представитель штаба Зеленского сказал, что таких планов у них нет и Саакашвили в законодательной власти они пока не видят.

© Sputnik / Стрингер
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
"Означает ли это, что они видят Саакашвили в исполнительной власти? Это вполне может быть. Сам Саакашвили уже успел гордо сказать, что он себе никаких чинов и постов не желает. Ну, мы все прекрасно понимаем, что это означает в исполнении Михаила Николозовича", — заявил Гаспарян и напомнил, что тот "во время прошлой перемоги" не хотел других постов, кроме как губернатора Одесской области.

Петр Порошенко назначил Саакашвили на этот пост весной 2015 года, однако уже в ноябре следующего — уволил, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

© Sputnik / Стрингер
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"Вспомнилась мне одна история. Был такой известный террорист начала XX столетия — Борис Викторович Савинков. В результате блестящей операции "Синдикат-2" он был заманен на территорию Советского Союза, арестован и отправлен во внутреннюю тюрьму на Лубянке. И там Савинкову пришла в голову странная мысль — что его затащили в СССР не ради того, чтобы судить и приговорить к трижды им заслуженной стенке, а ради того, чтобы предоставить должность. Савинков обнаглел настолько, что написал письмо Дзержинскому, где, в частности, был такой пассаж: "Вы учтите, что я не на всякую должность соглашусь. Вот Наркомюст меня вполне устроит". Ну, наверное, в этой же логике надо рассматривать и заявление Михаила Николозовича Саакашвили", — отметил Гаспарян.

При этом он заявил, что не удивится, если в результате Саакашвили действительно получит серьезную государственную должность на Украине.

"Я порекомендовал бы украинским властям назначить Михаила Николозовича Саакашвили дежурным по кухне в Лукьяновском СИЗО. Вот эту должность он совершенно точно заслужил всей своей многолетней карьерой", — сказал политический эксперт.

Подробности смотрите в нашем видео.

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Теги:
гражданство, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили



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