Как у Путина: президент Туркменистана подарил Медведеву щенка – видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. Собаку такой же породы два года назад получил от него Владимир Путин.

Щенку, который был подарен Путину, кличку дали заранее — Верный. А Медведев получил безымянную собаку. Когда щенок подошел к главе российского правительства и улегся у него в ногах, тот потрепал его по загривку. "Как назовем?" — с улыбкой спросил Медведев Бердымухамедова. Туркменский лидер развел руками, как бы говоря, что выбор клички остается за новым хозяином.

Медведеву передали родословную его нового питомца.

"Вот написано: отец — Гарабаш, мать — Аладжа", — прочитал он в документах.

Глядя на то, как щенок добродушно лежит в ногах у премьера, Бердымухамедов отметил: "Хозяина нашел уже, хозяина узнал уже".

"Нашел, нашел!" — смеясь, подтвердил Медведев.

В качестве ответного подарка Медведев преподнес Бердымухамедову раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". Книга была выпущена в 1939 году.

Напомним, Дмитрий Медведев 29-30 мая посетил Узбекистан с официальным визитом.