Под водой и на суше: самые необычные предложения руки и сердца - видео

Лето - самое время для того, чтобы делать предложения!

Согласитесь, ведь все к этому располагает - погода, теплые вечера, открытые веранды, звездное небо и множество доступных развлечений.

Однако героям нашего видео и этого мало, ведь они решились сделать предложения своим девушкам в самых удивительных, опасных и фантастических местах.

А свадьба тоже на вулкане? Самое необычное предложение руки и сердца – видео >>

Да-да, именно для того, чтобы снять это на видео, а мы с вами потом смотрели на это и завидовали.

Сделать предложение под водой? Да, пожалуйста! Во время конференции по спасению мира? Без проблем! В самом красивом месте планеты? Скорее же!

Хотите поплакать и увидеть самые трогательные предложения руки и сердца? Тогда скорее смотрите видео!