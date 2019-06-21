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Кровь, полиция и отчаянные протестующие в Грузии - видео

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240 человек пострадали в результате антиправительственной акции в Тбилиси. Из них 160 человек являлись участниками акции. Еще 80 полицейских получили травмы различной тяжести в попытках разогнать протестующих.

На проспекте Руставели в четверг собрались тысячи человек, часть из них штурмом пошла на здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули после того, как митингующие проигнорировали призывы МВД разойтись.

На своем пути протестующие вели себя агрессивно, кидали камни, бутылки, палки в здания и на полицейских.

Артур Атаев
Sputnik / Владимир Трефилов
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Несколько молодых людей повредили и перевернули автомобиль у здания Филармонии.

240 человек пострадали в результате антиправительственной акции в Тбилиси.
Из них 160 человек являлись участниками акции. Еще 80 полицейских получили травмы различной тяжести в попытках разогнать протестующих.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Митинг, скандальное видео, видеоролик, Видео, Тбилиси, Грузия, Грузия, беспорядки, протесты, протест, кровь



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