Передовые технологии и широкие возможности: как работает СЭЗ "Навои"

Первоначально, СЭЗ "Навои" представляла собой пространство для инновационных предприятий площадью почти 650 гектаров. Теперь любой инвестор, который использует инновационные технологии, ориентирован на экспорт продукции и импортозамещение, может создать предприятие в любой части Навоийской области и получить льготы по налогам и таможенным платежам.
В приоритете у производителей химическая промышленность, машиностроение, IT, фармацевтика, переработка сельхозпродукции, текстильное производство и логистика.
О работе предприятий в этом регионе, в частности завода по производству кабеля, в видеосюжете Sputnik Узбекистан.