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Передовые технологии и широкие возможности: как работает СЭЗ "Навои"

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Sputnik / Дильшода Рахматова

Специальная экономическая зона "Навои", созданная более 10 лет назад, сегодня выходит на новый уровень и масштаб, причем, в буквальном смысле слова. Теперь при реализации своих проектов инвесторы могут стать резидентами СЭЗ в любой точке Навоийской области, получив налоговые льготы и преференции.

Первоначально, СЭЗ "Навои" представляла собой пространство для инновационных предприятий площадью почти 650 гектаров. Теперь любой инвестор, который использует инновационные технологии, ориентирован на экспорт продукции и импортозамещение, может создать предприятие в любой части Навоийской области и получить льготы по налогам и таможенным платежам.

В приоритете у производителей химическая промышленность, машиностроение, IT, фармацевтика, переработка сельхозпродукции, текстильное производство и логистика.

Хабиб Абдуллаев - Директор Свободной экономической зоны «Навои»
Sputnik / Дильшода Рахматова
Директор СЭЗ "Навои: с инвесторами из РФ проще работать, чем с европейцами
По словам директора свободной экономической зоны "Навои" Хабиба Абдуллаева, новый подход к организации работы предприятий и инвесторов позволит привлечь в страну передовые технологии, специалистов, а также существенно увеличить экспорт узбекских товаров.

О работе предприятий в этом регионе, в частности завода по производству кабеля, в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
налоговые льготы, производство, Экспорт, Узбекистан, Экономика, Навои



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