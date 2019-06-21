Передовые технологии и широкие возможности: как работает СЭЗ "Навои"

Специальная экономическая зона "Навои", созданная более 10 лет назад, сегодня выходит на новый уровень и масштаб, причем, в буквальном смысле слова. Теперь при реализации своих проектов инвесторы могут стать резидентами СЭЗ в любой точке Навоийской области, получив налоговые льготы и преференции.

Первоначально, СЭЗ "Навои" представляла собой пространство для инновационных предприятий площадью почти 650 гектаров. Теперь любой инвестор, который использует инновационные технологии, ориентирован на экспорт продукции и импортозамещение, может создать предприятие в любой части Навоийской области и получить льготы по налогам и таможенным платежам.

В приоритете у производителей химическая промышленность, машиностроение, IT, фармацевтика, переработка сельхозпродукции, текстильное производство и логистика.

По словам директора свободной экономической зоны "Навои" Хабиба Абдуллаева, новый подход к организации работы предприятий и инвесторов позволит привлечь в страну передовые технологии, специалистов, а также существенно увеличить экспорт узбекских товаров.

О работе предприятий в этом регионе, в частности завода по производству кабеля, в видеосюжете Sputnik Узбекистан.