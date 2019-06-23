Ретривер скопировал звук полицейской сирены – смешное видео

Интернет-пользователи в восторге от видео, на котором ретривер воспроизводит звук полицейской сирены. Смотрите забавный ролик!

Во время прогулки пес услышал звуки проезжающих авто. На кадрах видно, что они его немного встревожили. Ретривер не смог смолчать и тоже завыл, причем используя отработанную технику вибрато.

Пес очень старался, и ему даже удалось попасть в "ноты".

Недавно по Сети разлетелось видео, главный герой которого смог скопировать крик петуха. Если бы животные смогли организовать юмористическое шоу, где пародировали бы друг друга, этот милый пухляш точно стал бы звездой сцены и телевидения.

Щенок пародирует петуха, профессиональные юмористы нервничают – милое видео >>>