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ФСБ накрыла логово террориста в Саратове

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© Пятый канал / ФСБ РФ

В Саратове ФСБ ликвидировала члена "Исламского государства"*.

По данным ведомства, россиянин купил средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и устроил в своем гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

© Sputnik .
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На месте происшествия правоохранители также нашли огнестрельное оружие и боеприпасы.

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Уточняется, что мужчина присягнул лидерам террористических структур и действовал по их указанию.

Во время нейтрализации злоумышленника силовики и мирные жители не пострадали. Заведено уголовное дело.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги:
Террористы, ФСБ, Саратов, Россия



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