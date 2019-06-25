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Силуэт вооружённого боевика

Совбез Кыргызстана: террористы планируют приход в ЦА

AMER ALMOHIBANY / AFP
Политика
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Международные террористические организации обладают серьезными материальными и людскими ресурсами и планируют расширить свое влияние на территории стран Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Центральную Азию пытаются проникнуть международные террористические организации, заявил на антитеррористическом форуме стран Евразийского экономического союза секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев, сообщают РИА Новости.

По словам Сагынбаева, такие организации как "Союз исламского джихада", "Джаамат Таухид ва Джиход", "Исламское движение Узбекистана" (запрещены в РФ) и другие обладают серьезными материальными и людскими ресурсами. Террористы планируют расширить свое влияние на территории стран Центральной Азии.

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Одной из главных целей таких организаций является "удобная" для террористических действий в афгано-таджикская граница, заявляет представитель СБ Кыргызстана.

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Политолог объяснил, как боевикам удается вербовать молодежь в ряды ИГ
Он также добавил, что боевики пытаются вернуться из Сирии в Кыргызстан по поддельным документам.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации афганские спецслужбы в провинции Баглан ликвидировали главу боевиков "Исламского государства"* ("Исламское государство или ИГ, запрещена в России). Помимо разработки террористических операций, он отвечал за финансовую поддержку запрещенной в России группировки "Исламское государство" в Центральной Азии.

Теги:
ЦА, Центральная Азия, Центральная Азия, граница, Афганистан, Афганистан, Угрозы, Борьба с терроризмом, Подготовка терракта, терракт, Террористы, ИГИЛ, ИГИЛ, иг, ИГ



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