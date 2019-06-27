01:34 28 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Видео

Что происходит сейчас в Кыргызстане - все о ситуации с Атамбаевым

Получить короткую ссылку
263 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Пресс-служба ЖК, Нурис Алымбаев, Султан Досалиев

В Кыргызстане Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента, после чего бывший лидер страны автоматически потерял неприкосновенность.

Атамбаеву могут предъявить ряд обвинений. Речь идет о фактах незаконной трансформации и приобретения земельного участка в селе Кой-Таш, незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупционных деяний при реконструкции ТЭЦ Бишкека и закупки угля для нее, а также "коррупционного эпизода" с участием бизнесмена Субихи Пархати.

Эксперт о том, для чего Атамбаева лишили неприкосновенности

Согласно процедуре, Атамбаева должны вызвать на допрос. Сейчас он вместе со своими сторонниками находится в селе Кой-Таш.

Видео с места событий смотрите на нашем сайте.

По теме

Парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента
Теги:
Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек Атамбаев



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красота по-советски: как одевались модницы времен хрущевской "оттепели" – фото
Все о ситуации вокруг Атамбаева за 2 минуты
Что происходит сейчас в Кыргызстане - все о ситуации с Атамбаевым
Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054