Что происходит сейчас в Кыргызстане - все о ситуации с Атамбаевым

В Кыргызстане Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента, после чего бывший лидер страны автоматически потерял неприкосновенность.

Атамбаеву могут предъявить ряд обвинений. Речь идет о фактах незаконной трансформации и приобретения земельного участка в селе Кой-Таш, незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупционных деяний при реконструкции ТЭЦ Бишкека и закупки угля для нее, а также "коррупционного эпизода" с участием бизнесмена Субихи Пархати.

Эксперт о том, для чего Атамбаева лишили неприкосновенности

Согласно процедуре, Атамбаева должны вызвать на допрос. Сейчас он вместе со своими сторонниками находится в селе Кой-Таш.

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