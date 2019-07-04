Чуть до инфаркта не довел: самое экстремальное признание в любви — видео

Жених решил очень необычным образом сделать любимой предложение руки и сердца. Выдержке девушки стоит только позавидовать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга ситуацию с арестованным в Киеве руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
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Украинские неонационалисты встретили журналиста Кирилла Вышинского во дворе киевского суда угрозами и оскорблениями.
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