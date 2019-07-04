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Чуть до инфаркта не довел: самое экстремальное признание в любви — видео

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Жених решил очень необычным образом сделать любимой предложение руки и сердца. Выдержке девушки стоит только позавидовать.

Самое необычное предложение и руки и сердца попало на видео. В одной из групп на Facebook пользователи поделились видеозаписью довольно необычного розыгрыша.
На кадрах видно, как "правоохранители" останавливают одну из машин, в которой находятся парень и девушка. "Сотрудники спецслужб" силой вытаскивают пассажиров  из автомобиля и кладут их "лицом на капот". При обыске машины у мужчины находят подозрительный пакет с белым порошком.
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После этого, парень вырывается из рук "спецслужб", разрывает пакет и достает оттуда обручальное кольцо. Да, все верно, это все был розыгрыш! Остается только гадать, сколько сил и времени заняла разработка такого хитроумного плана. Но судя по эмоциям невесты, оно того стоило.
Теги:
Facebook, facebook, жених, Невеста, машина, смешное видео, видеоролик, Видео, задержание преступников, Задержание, свадьба



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