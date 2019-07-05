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Любовь без преград: коты передают друг другу послания через окно - видео

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Когда ты влюблен - тебе все равно, где находится твоя возлюбленная, даже если в доме напротив. Как кошки нашли способ встречаться через окно - смотрите в нашем видео!

Кошка и кот по имени Тео и Симон живут по соседству, их дома расположены напротив друг друга, но это не мешает им встречаться взглядами каждый день и передать любовные послания.

Впервые хозяйка Симона заметила это, когда ее кот начал каждое утро просится открыть ему окно и сидел там часами. Позже она увидела, что в окне напротив точно так же сидит кошка ее соседей. 

В таком положении животные могут сидеть часами, мяукая и смотря друг на друга.

Когда хозяйка сняла видео их любовной истории и выложила это в Twitter, соцсети взорвались от комментариев и лайков.

Эти две кошки настолько полюбились людям, что теперь пользователи просят почаще снимать похождения Симона и Тео, а некоторые хотят развязки - чтоб эта милая парочка, наконец, увиделась вживую.

Что ж, впереди нас ждет не менее увлекательное видео их встречи, а пока смотрит это трогательное видео!

Теги:
YouTube, кот, кошки, кошка, животные, Животные, смешное видео, видеоролик, Видео



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