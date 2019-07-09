"Много чести": Путин отказался наказывать оскорбившего его журналиста – видео

В ходе пресс-подхода в Екатеринбурге российский лидер ответил на вопрос об отношении к предложению возбудить уголовное дело против телеведущего Георгия Габунии.
Он также отметил, что не стал бы вводить санкции против Грузии — ради народа этой страны.
"Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное — это производные: и ругань, и брань — это все производные", — сказал глава государства.
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