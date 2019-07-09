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"Много чести": Путин отказался наказывать оскорбившего его журналиста – видео

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© Sputnik

Президент России Владимир Путин оценил идею завести дело против ведущего грузинского телеканала "Рустави 2".

В ходе пресс-подхода в Екатеринбурге российский лидер ответил на вопрос об отношении к предложению возбудить уголовное дело против телеведущего Георгия Габунии.

© Sputnik / Саид Царнаев
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"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — заявил Путин.

Он также отметил, что не стал бы вводить санкции против Грузии — ради народа этой страны.

"Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное — это производные: и ругань, и брань — это все производные", — сказал глава государства.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
оскорбление, Грузия, Россия, Журналист, Владимир Путин



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