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Здесь строят будущее: первая АЭС в Центральной Азии - видео

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© Sputnik .

В Форишском районе Джизакской области через некоторое время развернется "стройка века" - сооружение первой в Центральной Азии атомной электростанции.

Сегодня на площади полным ходом идет второй этап изыскательских работ для строительства АЭС.

Место выбрали по результатам целого годичного цикла изучений – и оно соответствует многим основным критериям, который предъявляется: сейсмика, гидрогеология, почва и наличие воды. К слову, озеро Тузкан находится в четырех километрах от нас.

Вице-президент Инжиниринового дивизиона Росатома Андрей Кучумов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Представитель "Росатома": проект узбекской АЭС – один из лучших в мире
Там, где сейчас пустыня, уже через несколько лет появится первый в Узбекистане городок атомщиков со всей необходимой инфраструктурой.

По словам главы "Узатома" со следующего года опережающими темпами планируется приступить к строительству внешней инфраструктуры и соответствующих необходимых объектов, уже начаты расчеты по проводке автомобильной и железной дороги.

Подробнее смотрите в нашем видео.

Теги:
Строительство, Узбекистан, Центральная Азия, Центральная Азия, АЭС, видеоролик, Видео



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