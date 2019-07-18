Когда слишком сильно хочешь помыться - смешное видео с горе-водителем

Девушка, возможно, перепутала педали газа и тормоза: сразу после мойки авто она улетела на нем в озеро.

Водитель из Нью-Джерси решила сразу после мойки своего автомобиля - сделать это еще раз, правда, уже в озере.

На данном видео девушка, возможно, перепутала педали газа и тормоза, после чего сразу же съехала вниз - в реку.

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Сотрудники автомойки некоторое время стояли и не знали, что сделать, однако потом быстро среагировали и побежали на помощь.

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Позже выяснилось, что девушку благополучно достали из воды, с ней все в порядке. С машиной, как ни странно, тоже.

Может это теперь войдет в привычку и мыть машину можно будет намного быстрее? Просто окунуть ее в озеро.

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