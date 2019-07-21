Вышинского опять оставили в СИЗО

Адвокат журналиста Андрей Доманский выступил против продления меры и попросил суд отпустить его под личное обязательство.
"Коллегия судей не находит основания для удовлетворения ходатайства защитника Доманского на замену избранной Вышинскому меры пресечения в виде содержания под стражей на личное обязательство", — заявила судья.
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Суд принял решение о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней — до 19 сентября.
Доманский в эфире радио Sputnik сообщил, что решение суда будет обжаловано.
"Мы не согласны с данным решением и будем обжаловать его в апелляционном порядке. Соответственно, на следующей неделе мы подадим апелляционную жалобу, и уже апелляционный суд поставит точку в этом вопросе", — заявил адвокат.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
Доманский напомнил, что его подзащитный против обмена. По его словам, заявления офиса Зеленского — информационный вброс, нужны юридические основания.
В его защиту выступали и отечественные, и зарубежные коллеги. Около посольства Украины в Москве неоднократно проходили акции в его поддержку. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.