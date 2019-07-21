Вышинского опять оставили в СИЗО

Суд продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября. Киев опять не захотел сделать шаг к нормализации отношений России и Украины.

Адвокат журналиста Андрей Доманский выступил против продления меры и попросил суд отпустить его под личное обязательство.

"Коллегия судей не находит основания для удовлетворения ходатайства защитника Доманского на замену избранной Вышинскому меры пресечения в виде содержания под стражей на личное обязательство", — заявила судья.

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Суд принял решение о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней — до 19 сентября.

Доманский в эфире радио Sputnik сообщил, что решение суда будет обжаловано.

"Мы не согласны с данным решением и будем обжаловать его в апелляционном порядке. Соответственно, на следующей неделе мы подадим апелляционную жалобу, и уже апелляционный суд поставит точку в этом вопросе", — заявил адвокат.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Доманский напомнил, что его подзащитный против обмена. По его словам, заявления офиса Зеленского — информационный вброс, нужны юридические основания.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. За это журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд арестовал его 17 мая. Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией.

В его защиту выступали и отечественные, и зарубежные коллеги. Около посольства Украины в Москве неоднократно проходили акции в его поддержку. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.