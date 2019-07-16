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Захарова о деле Вышинского: всем на Украине понятно, что это абсурд

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (46)
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Напомним, вчера, 15 июля, Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Всем на Украине, кроме крайних националистов, уже понятно, что дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является фарсом и абсурдом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

"Что касается Кирилла Вышинского … мне кажется, уже кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры - а в данном случае, наверное, политического … выживания - всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд, это какой-то абсолютное безумие держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, не предъявляя ничего, кроме того, что называют "госизмена", и все, - сказала Захарова.

Она также прокомментировала общение уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с журналистами в киевском суде, где она присутствовала на заседании по делу Вышинского. Захарова отметила, что многие присутствовавшие украинские журналисты "вели себя по-хамски".

© Sputnik .
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"К вам приехал человек, она является уполномоченным по вопросам, связанным с судьбой украинских граждан в том числе. Так или иначе, она может высказать свое мнение, она может оказать содействие… Она приехала к вам, она дает вам интервью. И идет бесконечное хамство, выкрики, крики. Люди унижают сами себя, этого не понимая. О каких европейских ценностях они думают в этот момент, совершенно непонятно", - заявила Захарова.

Напомним, вчера, 15 июля, Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Суд в Киеве снова перенес заседание по делу Вышинского >>

Заявляется, дело снято с рассмотрения до 19 июля на 15.00.

Сам Вышинский, комментируя эту ситуацию, заявил, что у прокуратуры нет цели вынести объективное решение - главная задача, чтобы он оставался в тюрьме.

"Цирк, переходящий границы разумного" - Захарова о деле Вышинского - видео >>

Защита подала прошение о смягчении меры пресечения Кириллу Вышинскому, например, перевода его под домашний арест. За руководителя "РИА Новости Украина" вступилась и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она на украинском языке обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении журналиста.

Маргарита Симоньян обратилась к Зеленскому на украинском языке >>

Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Согласно украинскому законодательству, по этим статьям ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (46)
Теги:
МИД России, Мария Захарова, Россия, Россия, Украина, Украина, тюрьма, Тюрьма, РИА Новости, Кирилл Вышинский



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