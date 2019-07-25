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Фонтан из денег: Жахонгир Отажонов поразил гостей свадьбы - видео

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Узбекские свадьбы давно обсуждаются по всему миру, а музыкант Жахонгир Отажонов поразил всех, когда устроил шоу с деньгами на сцене - смотрите видео!

Купаться в деньгах стало настоящей традицией на свадьбах в Узбекистане.

Так, в Сеть попала видеозапись, на которой знаменитый артист Жахонгир Отажонов, выступая на свадьбе, купается в деньгах.

Колье из долларов: как на узбекских свадьбах выступают артисты - видео >>

Кстати, в феврале "Яндекс.Музыка" опубликовали список песен, которые любят переслушивать жители Узбекистана и на первом месте оказался трек Жахонгира Отажонова "Высокомерная" (Qaddi baland).

Поставь на repeat: топ песен, которые переслушивают узбекистанцы >>

Узбекские свадьбы уже давно обсуждаются по всему миру из-за необычных традиций и пафосности.

До этого была видеозапись, на которой узбекский певец Огабек Собиров вообще вышел на сцену в колье из долларов.

Теги:
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