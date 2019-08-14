Как туристы из России "грабят" Грузию - видео

Чуть больше месяца назад вступил в силу запрет России на прямое авиасообщение с Грузией. Уже сейчас многие турфирмы на грани банкротства. Чем еще это обернулось для страны – смотри в нашем видео.
Из-за отмены прямого сообщения между странами Грузия терпит значительные убытки. По предварительным оценкам, общая сумма составит 750 миллионов долларов.
Чуть больше месяца назад вступил в силу запрет России на прямое авиасообщение с Грузией. Уже сейчас многие турфирмы на грани банкротства. Чем еще это обернулось для страны – смотри в нашем видео.
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