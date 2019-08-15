В Подмосковье самолет совершил экстренную посадку в поле из-за птиц

На данный момент в поле в Жуковском самолет лежит "на брюхе", пассажиры эвакуированы с легкими травмами.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Пассажирский самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в Подмосковье из-за того, что в двигатели попали птицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали", – сказала собеседница агентства.

После посадки самолет выкатился в поле и лежит "на брюхе". Как сообщил представитель экстренных служб Подмосковья, у него подломились все стойки шасси.

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На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они эвакуированы, пострадавших нет.

Напомним, в конце июня самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший из Ташкента в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в Шымкенте.

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Пилоту пришлось совершить экстренную посадку из-за проблем с системой герметизации.