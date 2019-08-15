Триумф Узбекистана в финале "Танкового биатлона" — как это было

Экипажи из Узбекистана стали лучшими в "Танковом биатлоне", обыграв в финале соперников из Вьетнама, Уганды и Кубы. Каким получился дебют узбекских танкистов на АрМИ-2019 — смотрите в нашем видео.

Узбекистан оправдал статус фаворита второго дивизиона и уверенно обошел соперников в финале "Танкового биатлона". Сначала у команды из центральноазиатской республики не все ладилось со стрельбой и даже пришлось сменить танк, но затем экипажи отработали четко и не оставили конкурентам шансов.

На трибуне за своих коллег и соотечественников переживали другие участники состязаний и приехвашие на полигон Алабино гости. Они ликовали при каждом успехе и переживали от досадных промахов или неудач команды. Но вопреки всем трудностям узбекистанцы вырвали победу и теперь могут рассчитывать на место в первом дивизионе АрМИ.

Самые яркие моменты финальной эстафеты и первые эмоции после финиша - в видеосюжете Sputnik Узбекистан.