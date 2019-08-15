Слезы, танцы, тюбетейки: как узбекские танкисты праздновали победу на АрМИ

После триумфального завершения эстафеты в дисциплине "Танковый биатлон" участники из Узбекистана не могли сдержать эмоций. Военные плясали, пели песни, плакали и звонили родным, чтобы поделиться с ними радостной новостью.

Узбекистан впервые участвовал в "Танковом биатлоне" Армейских международных игр и не только сумел пробиться в финал, но и победить во втором дивизионе, обойдя соперников из Вьетнама, Уганды и Кубы. Узбекские экипажи прошли дистанцию менее чем за два часа, поразив 13 мишеней из 24 и завоевали главную награду в своей подгруппе.

Кстати, именно на узбекской трибуне было больше всего болельщиков, которые следили за каждым действием танкистов и переживали за них. А когда те финишировали с лучшим результатом в гонке, эмоции пошли через край. Военные обнимались, плакали, танцевали, пели песни, завернувшись в национальный флаг. Кто-то звонил родным, чтобы они вместе с участниками соревнований разделили эту яркую победу.

Непередаваемые эмоции и первые впечатления от блестящего дебюта в "Танковом биатлоне" — в видеосюжете Sputnik Узбекистан.