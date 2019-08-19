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Кровь и искореженные стулья: страшные кадры теракта на свадьбе в Кабуле

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В одном из свадебных залов Кабула смертник привел в действие взрывное устройство. Жертвами теракта стали 63 человека, свыше 150 пострадали.

Ответственность за атаку на себя взяла запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка ИГ.

Скорая помощь в Афганистане, архивное фото
© AFP 2018 / RIZWAN TABASSUM
Взрыв на свадьбе в Кабуле унес жизни 63 человек, более 180 ранены

В МИД РФ заявили, что Москва осуждает теракт в Кабуле и призывает власти Афганистана принять решительные меры по обеспечению безопасности на территории страны.

Рамзан Кадыров прокомментировал взрыв в Кабуле

Также в министерстве подчеркнули, что теракт в Кабуле совершен в момент, когда у афганского народа появилась надежда на достижение мира и национального согласия после 18 лет братоубийственной войны, а также в канун большого государственного праздника − 100-летия независимости Афганистана.




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