Кровь и искореженные стулья: страшные кадры теракта на свадьбе в Кабуле

В одном из свадебных залов Кабула смертник привел в действие взрывное устройство. Жертвами теракта стали 63 человека, свыше 150 пострадали.

Ответственность за атаку на себя взяла запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка ИГ.

В МИД РФ заявили, что Москва осуждает теракт в Кабуле и призывает власти Афганистана принять решительные меры по обеспечению безопасности на территории страны.

Рамзан Кадыров прокомментировал взрыв в Кабуле

Также в министерстве подчеркнули, что теракт в Кабуле совершен в момент, когда у афганского народа появилась надежда на достижение мира и национального согласия после 18 лет братоубийственной войны, а также в канун большого государственного праздника − 100-летия независимости Афганистана.