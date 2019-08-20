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Ночной велофестиваль

В Ташкенте пройдет ночной велофестиваль

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Велосипедный спорт становится все более популярным в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Ташкенте 30 августа состоится ночная велопрогулка в честь 28-й годовщины независимости Республики Узбекистан, сообщает хокимият столицы.

В прошлом году велотур в Ташкенте организовали в честь Всемирного дня велосипеда.

Помимо жителей города, по Ташкенту прокатились на велосипедах представители дипломатических корпусов, сотрудники различных посольств и ведомств.

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Велосипедный спорт становится все более популярным в Узбекистане. В марте 2019 года прошел международный велопробег, приуроченный к празднованию Года Узбекистана в Казахстане, по маршруту Шымкент - Ташкент.

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Общая протяженность маршрута составила 130 км.

Напомним, жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня подряд на День независимости в 2019 году.

Непрерывный отдых составит четыре календарных дня - с 31 августа по 3 сентября для работающих пять дней в неделю. А тот, кто трудится шесть дней в неделю, будет отдыхать с 1 по 3 сентября.

Теги:
День независимости, День независимости, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, велосипед



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