Симоньян: освобождения Вышинского помогло добиться общество - видео

Маргарита Симоньян, комментируя возвращении Кирилла Вышинского, заявила, что этого смогло добиться общество.

Главный редактор и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев прокомментировали возвращение в Россию руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского после освобождения на Украине.

"Это не просто камень с души или гора с плеч. Это целая гряда скал с плеч", - сказала Симоньян журналистам.

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозило до 15 лет лишения свободы.

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С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".