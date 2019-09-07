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Вышинский: "О здоровье подумаю позже"

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Прибывший в Москву, в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, Кирилл Вышинский рассказал, что за время нахождения под стражей похудел на 10 кг

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, в субботу прибывший в Москву, рассказал на встрече с журналистами о своем самочувствии, настроении в последние несколько дней, выразил благодарность всем, кто поддержал его в трудное время. 

"Я никогда не ощущал такого эмоционального подъема как сейчас, после того, как узнал, что освобожден. Меня тронуло до глубины души, когда я узнал что меня поддержали коллеги. Время под стражей было однообразным, мучительным и долгим, но сейчас я полон сил," - рассказал Вышинский корреспондентам.

Киевский апелляционный суд в 28 августа решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство.
© Sputnik / Стрингер
Кирилл Вышинский: моя ближайшая цель - отстаивание моего доброго имени

В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

 Руководитель портала РИА Новости Украина рассказал, что в последний раз взвешивался в марте 2019 года. До этого - незадолго перед арестом, за это время сбросил около 10 кг.

Освобожденный журналист подчеркнул, что сейчас не чувствует недомогания, поскольку все его мысли заняты последними историческими событиями. Так что состоянием здоровья будет заниматься позже.

Напомним, борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем.

© Sputnik / Стрингер
Суд в Киеве освободил журналиста Кирилла Вышинского

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Теги:
Россия, Украина, освобождение, Кирилл Вышинский



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