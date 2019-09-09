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Вышинский Лаврову: в камере я ни разу не слышал слов "предатель" или "изменник"

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (53)
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с освобожденным Киевом руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

"На самом деле мы за всех наших граждан радеем, в том числе за тех, кто не в ладах с законом, по подозрениям, добиваемся справедливости, справедливого судебного разбирательства. Но в вашем случае было очевидно, что вы уникальный персонаж во всей этой компании удерживаемых насильственно лиц, потому что уж никаким образом вы не были причастны к какому-либо административному и тем более уголовному правонарушению", — сказал Лавров Вышинскому. 

По словам главы МИД, журналиста обвинили в государственной измене лишь за то, что тот описывал ситуацию в разных частях страны, в которой работал. "Более ничего".

Кирилл Вышинский после 16 месяцев заключения был освобожден под обязательство и прибыл в Москву. Коллеги встретили его аплодисментами.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (53)

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Теги:
Кирилл Вышинский, Сергей Лавров, Россия, Украина



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