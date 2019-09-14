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"Он – наша гордость": родные рассказали о боксере Ахмадалиеве – видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с родными и близкими боксера Муроджона Ахмадалиева, чтобы узнать, как они болеют за спортсмена и какие эмоции испытывают, когда он на ринге. Это душевное видео не оставит равнодушным даже далекого от спорта человека.

"Муроджон пацаненком в махалле играл в футбол, причем играл хорошо. Я понял, что у него есть природные данные, чтобы стать спортсменом. И предложил попробовать себя в боксе — сходить на занятие вместе с одноклассником. Он попробовал — и ему понравилось! Пришел с тренировки и сказал: "Папа, я хочу заниматься боксом". А когда он на своих первых соревнованиях завоевал первое место, я даже не смог сдержать слез!" — рассказал отец боксера Кахор Ахмадалиев.

Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Отец боксера Муроджона Ахмадалиева: в честь моего сына уже называют детей
Сестра спортсмена Дилафруз Тизикова отметила: несмотря на то, что Муроджон вырос среди девочек (у него три сестры), он стал настоящим мужчиной и хорошим спортсменом — в этом помогла строгость отца.

Воспитанность, скромность, доброта — эти черты отмечают близкие люди в характере молодого человека. В 24 года Ахмадалиев уже подает пример того, как нужно строить свою жизнь и добиваться поставленных целей. Его племянник Абдулатис признался, что гордится дядей, смотрит каждый бой с его участием и тоже мечтает стать великим боксером.

Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Теги:
Спортсмен, спорт, боксер, семья, Видео



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