Гаспарян о "формуле Зеленского" по Донбассу: пора перестать креативить

По словам главы МИД, эта формула включает в себя такие пункты, как возвращение "всех наших парней и девушек", а также попытку "ментально, месседжами, символами дотянуться до нашего народа", который проживает на территории ДНР и ЛНР.

"Не знаю, насколько на Донбассе люди мечтают снова оказаться под сенью тризуба и в тени вышиванки, — сказал политический эксперт Армен Гаспарян. — Украинская власть на протяжении пяти лет называла население Донбасса "мразями", "бастардами", "кошмарными упырями" и так далее. Это их Зеленский собрался возвращать?"

"Отправился бы он на Донбасс, не обязательно к Пушилину или Пасечнику, поговорил бы с простыми жителями. Они ведь тебе каких-то пять-семь лет назад аплодировали, считали своим. Они гордились тобой. Так может тебе стоит пообщаться со своими зрителями и ответить на их прямые вопросы?" — отметил Гаспарян.

По его словам, лучшее, что может сделать Зеленский, — это не креативить, а просто взять и поехать в Донецк и Луганск. После этого на встрече в Нормандском формате ему простили бы все грехи на пять лет вперед, считает Гаспарян.

"Просто все бы поняли, что он мужик и у него хребет есть", — отметил он.

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