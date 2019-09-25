"Согрешил с Тарапунькой": Гаспарян о запуске процедуры импичмента Трампа

"И это после всего того, что дядя Скрудж сделал для своей страны за последние три года? Вы вообще в курсе, насколько выросла экономика США? Ну да, для этого пришлось кинуть Европу, кинуть многих других союзников. Но Трамп ведь сказал: "Вернем Америке былое величие". И тут из-за Украины, этого венерического заболевания всего мира, Трамп под угрозой", — заявил политический эксперт Армен Гаспарян.

Президент США получил начало процедуры импичмента по публикации в газете, отметил он. "То есть вы поняли, да, современные реалии?".

"Раньше тебя надо было застукать, а теперь не надо. Скоро поводом для импичмента станет публикация в Twitter, — сказал Гаспарян. — Вы из этой истории уясните, что Трамп теперь не деревенщина, потому что только они спят с женщинами. А Трамп согрешил по телефону с Тарапунькой и получил за это импичмент".