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Чудо в степи: озеро близ Нур-Султана меняет цвета

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Местные жители очень заботятся об озере, и "чужакам" рассказывают о нем неохотно. Опасаясь, что водоем-феномен может пострадать в результате нашествия туристов, они просят приезжих не мусорить здесь и очень бережно относиться к природе.

Соленое озеро Кобейтуз находится посреди степи. Оно совсем неглубокое, а вода и грязь здесь – лечебные. 

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Водоем меняет оттенки – от нежно-розового до дымчато-лилового - в зависимости от времени суток и погоды.

В розовый цвет озеро окрашивается примерно раз в 10 лет, а то и реже, когда лето бывает особенно жарким! Это редкое природное явление и очень недолгое.

Своим необычным цветом Кобейтуз обязан планктону - дуналиелле солоноводной, утверждают ученые.

С наступлением холодов вода в розовом озере утратит яркость, и оно вновь станет обычного цвета.

© salamhotel.uz
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Местные жители очень заботятся об уникальном водоеме, и "чужакам" рассказывают о нем неохотно. Опасаясь, что феномен может пострадать в результате нашествия туристов, они просят приезжих не мусорить здесь и бережнее относиться к природе.

К слову, розовых озер на планете не так уж много. Среди самых известных - Озеро Хиллиер в Австралии, озеро Ретба в Сенегале и соляное озеро Торревьеха в Испании.

 

Теги:
Казахстан, Нур-Султан



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