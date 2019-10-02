"Мудрое решение": Матвиенко о намерении Узбекистана вступить в ЕАЭС

Узбекистан может примкнуть к ЕАЭС. Решение президента страны прокомментировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая сочла это мудрым, поскольку ни одна страна в мире, по ее мнению, в одиночку не конкурентоспособна.

По словам главы Верхней палаты российского парламента, вовлечение Узбекистана в ЕАЭС придаст новый импульс торгово-экономическим отношениям двух стран и позволят экономике республики более эффективно противодействовать современным вызовам.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что парламентарии РФ и Узбекистана со своей стороны также должны поспособствовать этому процессу, чтобы интеграция в "евразийскую семью" не затягивалась на долгий срок.

Фрагмент выступления спикера Совета Федерации РФ в Законодательной палате Олий Мажлис смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.