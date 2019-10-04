В преддверии нового этапа - эксперт об узбекско-азербайджанских отношениях

Между двумя странами существует немало точек соприкосновения по тем направлениям, где можно получить конкретные результаты на взаимовыгодной основе, считает эксперт.

Визит президента Узбекистана в Азербайджан может положить начало новому вектору отношений между двумя странами. Об этом заявили эксперты в рамках круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан.

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном в настоящее время находятся в преддверии нового этапа, начало которому может быть положено во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Баку для участия в саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Делегация Узбекистана встретилась с министрами Азербайджана в Баку >>

Заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Санджар Валиев уверен, что между странами существует немало точек соприкосновения по тем направлениям, где можно получить конкретные результаты на взаимовыгодной основе.

В обсуждениях также участвовали руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, заместитель генерального директора информационного агентства Trend Арзу Нагиев, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, руководитель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.