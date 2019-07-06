Делегация Узбекистана встретилась с министрами Азербайджана в Баку

Напомним, что с 30 июня по 5 июля 2019 года делегация Республики Узбекистан посетила столицу Азербайджана для участия в 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана провела переговоры в Баку,сообщает МИД республики.

Представители встретились с заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым, министром образования Джейхуном Байрамовым, министром культуры Абульфасом Гараевым, председателем государственного агентства по развитию туризма Фуадом Нагиевым, ректором Университета туризма и менеджмента Ильхамом Мадатовым, ректором Университета нефти и промышленности Мустафой Бабанлы.

На встрече отметили, что в основе отношений между странами лежит общность народов, истории, языка, культуры и традиций.

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В рамках узбекско-азербайджанских переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании в области образования и науки между Международным университетом туризма "Шелковый путь" в г.Самарканде и Азербайджанским университетом туризма и менеджмента.

Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов отметил, что сотрудничество между странами имеет огромные перспективы и будут лишь углубляться во всех сферах.

Напомним, что с 30 июня по 5 июля 2019 года делегация Республики Узбекистан посетила столицу Азербайджана для участия в 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе 43-й сессии Узбекистан представил отчеты о сохранности культурных и исторических объектов. В частности комиссия рассмотрела отчеты "Исторический центр Бухары" и "Самарканд – перекресток культур". Комитет всемирного наследия оценил принятые меры по сохранению и защите культурного наследия.