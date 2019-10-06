Катастрофа на крыльях свободы: ученые бьют тревогу

Альпийские снега тают. Ученые опасаются, что к концу столетия горные вершины могут потерять весь запас многолетнего снега. Всему виной - глобальное потепление.

На крылья этому орлану установили камеру и отправили в захватывающий полет над Альпами. Удивительные красоты и невообразимое чувство свободы продемонстрировали снятые кадры.

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Но кроме восхитительного обзора, на видео заметно в каком состоянии находятся ледники на недосягаемой для человека высоте.

Альпийские снега тают. Ученые опасаются, что к концу столетия горные вершины могут потерять весь запас многолетнего снега. Всему виной - глобальное потепление.

Экологи надеются, что эти кадры помогут привести мировое сообщество в чувство и ускорить борьбу с климатическими изменениями.