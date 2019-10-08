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Фанаты встречают Ким Кардашьян на выходе из отеля в Ереване - видео

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© Sputnik / Asatur Yesayants

Многочисленные поклонники в понедельник буквально устроили засаду возле входа одной из гостиниц в Ереване, где остановилась Ким Кардашьян - смотрите видео!

Появление Кардашьян вызвало в рядах ее верных фолловеров в соцсетях неописуемый восторг. Они буквально завизжали от радости, а некоторые кричали своему кумиру: "Ким, передай приветы девочкам из Краснодара!".

Сама Ким очень дружелюбно улыбалась, не пыталась экстренно скрыться, однако охрана уверенно не пропустила никого к звезде, усадила ее в машину и увезла.

Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении >>

Напомним, Ким Кардашьян посетила Армению, где покрестила своих младших детей — Сэйнта, Чикаго и Псалма Уэстов.

Для церемонии Ким выбрала духовный центр Армянской апостольской церкви — монастырь Первопрестольный святой Эчмиадзин в городе Вагаршапате.

При крещении Сэйнт получил имя Григор, Чикаго — Ашхен, а Псалм — Вардан.

Теги:
Ереван, Армения, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Ким Кардашьян, видеоролик, Видео



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