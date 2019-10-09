Лавров: все проблемы на севере Сирии должны решаться через диалог

"Наша позиция относительно того, что происходит на северо-востоке Сирии, в том числе в районе сирийско-турецкой границы, однозначна. Она исходит из необходимости решать все проблемы этой части Сирийской Арабской Республики через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые традиционного проживают на этой территории", — заявил Лавров на пресс-конференции в Нур-Султане.

По его словам, после обмена заявлениями между Вашингтоном и Анкарой Россия контактировала и с представителями курдской стороны, и с представителями правительства Сирии.

"Мы подтвердили, что побуждаем их к началу диалога для урегулирования проблем этой части Сирии", — рассказал Лавров.

Он отметил, что вчера поговорил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, "который твердо и однозначно подтвердил, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики".

Подробнее смотрите в видео.