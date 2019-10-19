14:52 19 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Видео

Бросить все и уехать в горы: удивительная история молодой грузинки

Получить короткую ссылку
44 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik . Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili, Shota Nozadze
Sputnik Узбекистан

Желая уйти от суматохи города, молодая жительница Грузии - Лика, перебралась в заброшенное село Тоти, расположенное в горах на высоте 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Смотрите в видео Sputnik, как девушка устроила свою жизнь на новом месте.

Как часто многие из нас думают: "Вот бы бросить все и уехать в горы! Вместо автомобильных сигналов слушать щебетание птиц, дышать свежим воздухом и наслаждаться природой".

Не нужно себя переоценивать. Несколько слов о проблемах экологии >>

Молодая грузинка Лика Маракишвили не только подумала, но и сделала это на самом деле.

"Просыпаясь каждое утро в Тбилиси, я понимала, что не чувствую удовольствия от жизни. Понимала, что окончу университет, найду себе какую-нибудь работу в офисе и буду получать в месяц 500-600 лари. Я не хотела так жить", - рассказала Sputnik молодая девушка.

 

Теги:
благоустройство, Видео, Грузия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцующий фонтан в центре МДЦ Tashkent City
Парк Tashkent City: самые яркие детали и уникальные объекты
Бросить все и уехать в горы: удивительная история молодой грузинки
Бросить все и уехать в горы: удивительная история молодой грузинки
Статистика выезжающих за рубеж узбекистанцев
Кто, куда и зачем выезжает из Узбекистана - статистика



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054