Бросить все и уехать в горы: удивительная история молодой грузинки

Желая уйти от суматохи города, молодая жительница Грузии - Лика, перебралась в заброшенное село Тоти, расположенное в горах на высоте 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Смотрите в видео Sputnik, как девушка устроила свою жизнь на новом месте.

Как часто многие из нас думают: "Вот бы бросить все и уехать в горы! Вместо автомобильных сигналов слушать щебетание птиц, дышать свежим воздухом и наслаждаться природой".

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Молодая грузинка Лика Маракишвили не только подумала, но и сделала это на самом деле.

"Просыпаясь каждое утро в Тбилиси, я понимала, что не чувствую удовольствия от жизни. Понимала, что окончу университет, найду себе какую-нибудь работу в офисе и буду получать в месяц 500-600 лари. Я не хотела так жить", - рассказала Sputnik молодая девушка.