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Река на Алтае

Не нужно себя переоценивать. Несколько слов о проблемах экологии

© Sputnik / Юрий Кавер
Колумнисты
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Наш мир в последнее время просто трясет от разного рода климатических, экологических и прочих природоохранных сенсаций, пишет Дмитрий Лекух.

Лучше всего о проблемах экологии вообще и зеленого движения в частности думается, когда ты находишься на экстремальной рыбалке на Кольском полуострове и вторые сутки сидишь на крыше металлического кунга старенького труженика ГАЗ-66. В обнимку с канистрой спирта как средством от страха и бензопилой как средством защиты, считает автор РИА Новости.

А вокруг несчастной "шишиги", внутри кунга которой сидят еще четыре человека, включая немолодую одышливую повариху, по разгромленному рыбацкому лагерю бродит эдакий ми-ми-мишный бурый мишка. Красивый, с лоснящейся шкурой и чистенькой белой грудкой. Голодный: весна, косолапому надо есть, вот он и попытался для начала перекусить той самой поварихой. А когда ее кое-как удалось отбить, временно удовлетворился лагерем и содержимым кухни-палатки.

Культ Греты Турнберг: как школьница завоевала мир, прогуливая уроки
© AFP 2018 / KAY NIETFELD
Культ Греты Турнберг: как школьница завоевала мир, прогуливая уроки

Спасли нас тогда егеря из заповедника, первое, что сделав, — застрелив медведя. Ибо нападения бурых на людей фиксируются довольно часто, зверь приходит даже в деревни. А на местных помойках реально живут стаи бродячих медведей, подобно тому, как подмосковные свалки заселяют крысы и бродячие собаки.

Егеря же (по-настоящему влюбленные в суровую природу своего полуострова ребята, вполне отягощенные высшим профильным образованием) поведали нам, отчего не очень любят медведей. Но еще сильнее не любят разнообразных экологических активистов.

Это из-за их, активистских, усилий в 1990-е был введен чуть ли не тотальный запрет на добычу и отстрел тюленя в Белом море и медведя на самом полуострове. В результате зверя расплодилось столько, что ему банально не хватает охотничьей территории. Он жрет всякую гадость (иногда двуногую), отчего болеет и умирает.

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Охотники, которым ныне разрешили отстрел, не ходят в лес без специального прибора для отбора проб и анализов на месте. Мясо чуть ли не каждого второго добытого животного употреблять в пищу банально нельзя, это как минимум тяжелая болезнь и вполне вероятная смерть. Некоторые из гельминтов, которыми массово и жутко болеют мишки, для человека просто смертельно опасны, лечение может и не помочь.

Если вы думаете, что это проблема только для далекого Кольского полуострова, то глубоко заблуждаетесь: ровно то же самое происходит сейчас с массовым скоплением медведя, к примеру, в горах рядом с благословенным курортным Сочи. Причина проста: исключение человека, тоже являющегося частью экосистемы, из "пищевой цепочки". И природа пытается сама регулировать численность зверя, которому не хватает охотничьей территории. Как сказали те же егеря, скорее всего, через некоторое время просто будет какая-то тяжелая эпидемия, которая и выкосит поголовье медведей до минимальных величин, после чего, если повезет, их численность начнет снова восстанавливаться.

Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео
© Sputnik .
Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео

Наш мир в последнее время просто трясет от разного рода климатических, экологических и прочих природоохранных сенсаций. И дело тут далеко не только в громко звучащем сейчас "казусе Греты Тунберг".

Погодные катаклизмы последних лет действительно говорят о симптомах общего изменения климата в наших широтах. Да и в текущем году нас ожидают серьезные погодные аномалии, об этом только что сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А он, в отличие от своеобразной скандинавской девушки, мужчина серьезный.

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Согласно официальному прогнозу российских метеорологов, в период с октября по март на севере европейской и азиатской частей России ожидается аномально теплая погода, при этом на юг Российской Федерации, напротив, придут аномальные холода. Это после "замечательного" лета в Центральной России.

И теперь с этим тоже придется как-то жить.

Так, может быть, 16-летняя дева, вместе с миллионерской яхтой торжественно вплывшая на трибуну ООН, в чем-то по-своему права?

Нет, конечно.

Все, о чем мы можем говорить более или менее достоверно, — да, климат действительно прямо сейчас достаточно радикально меняется. Но в этом совершенно точно нет ничего необычного.

Лес
© Flickr/ vlod007
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Только за последние две тысячи лет Европа пережила и пару климатических оптимумов ("римский" и "средневековый"), и малый ледниковый период XIV-XIX веков. Глобальное изменение климата — явление циклического характера и, как ни неприятно это будет слышать убежденным "зеленым", явление абсолютно нормальное с планетарной точки зрения. Более того, никаких — подчеркиваем, никаких! — аргументированных доказательств изменения климата в связи с воздействием антропогенного фактора серьезная наука не знает. Ежели, разумеется, не считать таковым доказательством Нобелевскую премию для бывшего вице-президента США Эла Гора, но этот околонаучный казус все же несколько о другом.

В природе и климате вообще многое циклично. Например, почти всем известна знаменитая история "экологической катастрофы Аральского моря". С "хищнической ирригацией" времен СССР. Со знаменитыми кадрами из фильма Рашида Нугманова "Игла". Где так навсегда и оставшийся молодым Виктор Цой очень хорош на фоне ржавеющих остовов кораблей посреди пустыни.

Так вот, Арал постепенно снова начинает оживать, заполняясь водой. Пока речь о Малом Арале (казахстанском) — там уже даже рыбу ловят, соленость стала нормальная. Постепенно начинается сброс воды и в Большой.

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Но самое интересное — это найденные на дне Аральского моря средневековые поселения, которые подтвердили давнюю гипотезу о том, что на самом деле водоем, высыхание которого ставили в вину "плохой экологии при советской власти", просто "дышит". Это такой специальный термин, который означает, что гигантское озеро за годы своей истории столько раз появлялось и исчезало, что антропогенный фактор тут совершенно точно ни при чем. По крайней мере, доказано, что Аральское море возникло около 20-25 тысяч лет назад, и за это время не раз меняло свои объемы и очертания, иногда полностью пересыхая.

Это заставляет задуматься, что могли бы натворить всевозможные экологические и климатические активисты, если бы в свое время кинулись "спасать" высыхающий водоем. Вернее, они кидались, но тогда не было еще такого "зеленого накала борьбы".

Остов рыболовецкого судна на барханах Приаралья
© Sputnik / Юрий Куйдин
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При этом мы нисколько не против идеи, что защищать природу необходимо. Просто это — очень непростая работа, где хотя бы на уровне принятия решений нет места различным активистам и прочим необразованным дилетантам.

Природа — это безумно сложная система, насквозь пронизанная самыми неожиданными для неспециалиста связями. И прежде чем с ней что-то делать, нужно очень хорошо понимать, что и зачем ты делаешь.

Даже не для того, чтобы чем-то помочь. А чтобы хотя бы банально не навредить.

Теги:
экология, колумнист



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