И в грязь, и в брод, и в поворот: экстремальные гонки на джипах — видео

Пилоты на внедорожниках разных марок и моделей - от "Хаммера", и "Тойоты" до "Нивы" и "УАЗа" — соревновались в мастерстве на специальной трассе под Ташкентом. Рев моторов, грязь из-под колес и фонтаны брызг, буря эмоций у спортсменов и гостей - все это в нашем видео.

Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и Гольф клубом. Организаторами заездов стала Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана, а также автоклуб "4x4 Energy Uzbekistan".

В турнире испытать себе и свою технику отважились 20 экипажей из разных уголков Узбекистана, а также гости из Казахстана. На выбор участникам организаторы подготовили две трассы - "4х4 Стандарт" и "4х4 Экстрим", которые, исходя из названия, различались по уровню сложности. Например, в "экстриме" пилотам помимо глубоких ям и крутых подъемов предстояло преодолеть глубокий брод.

Условия состязаний предельно просты - проехать трассу с препятствиями протяженностью около 1 километра быстрее всех, не задев ограждений и флажков и не сдавая задним ходом.

Победителями в самой сложной категории "Экстрим" оказались гости из Казахстана Отабек и Абдужалил Курбановы. Второе место завоевали Сайдулла Насыров и его штурман Ислам Ильясов. "Бронза" у экипажа в составе Никиты Клочкова и Мухамада Мухамедова.

В категории "Стандарт" пебеду праздновала пара гонщиков Зиевуддин Нуриддинов и Нариман Ачилов, второе место у Ильес Иномжонов и его напарника Фархода Абдумаджиева, а замкнули тройку лидеров Илья Родченков и Тимур Отабулаев.

Впрочем, главная цель соревнований - пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха, а также обмен опытом между автоклубами разных стран. Не случайно гонщики сражались не просто за трофей, а за кубок Дружбы народов.

Как разворачивалась борьба, через что прошли участники заездов и их стальные кони, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.